Europei, la festa dell'Italia in aereo: dopo le lacrime di Spinazzola, i cori dei compagni (Di sabato 3 luglio 2021) festa grande in volo per gli azzurri dopo la vittoria contro il Belgio nei quarti di Euro 2020. Sull'aereo che nella notte ha riportato la nazionale di calcio da Monaco di Baviera in Italia, giocatori ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 3 luglio 2021)grande in volo per gli azzurrila vittoria contro il Belgio nei quarti di Euro 2020. Sull'che nella notte ha riportato la nazionale di calcio da Monaco di Baviera in, giocatori ...

Advertising

CorriereRomagna : Europei. L'Italia batte il Belgio: a Rimini esplode la festa Video - - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Qualche momento di tensione anche ieri sera a #Bolzano dopo la partita degli #Europei di calcio Italia-Belgio. Ma nessu… - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Situazione sotto controllo ieri sera a Bolzano dopo Italia-Belgio: anche grazie alle nuove regole non si sono ripetute… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Italia in semifinale, festa degli azzurri in aereo, cori per Spinazzola - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Italia in semifinale, festa degli azzurri in aereo, cori per Spinazzola -