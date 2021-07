Euro 2020 | Italia in semifinale | battuto 2 - 1 il Belgio | reti di Barella ed Insigne | tegola Spinazzola

(Di sabato 3 luglio 2021) L'batte 2 - 1 ila Monaco e si qualifica per le semifinali di. Affronterà la Spagna martedì prossimo a Londra. Gli azzurri sono andati presto in gol con Bonucci, ma la rete è ...

sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - UEFAcom_es : ???? ?????????????? ?????????????? ?? ?? - Irwanrama_ : @realmeindonesia @PutraYhuki @desty_04 @cimong6 Favorit di Euro 2020 ITALIA @PutraYhuki @desty_04 @cimong6 #realmeSmartTV 90 - statodelsud : Euro 2020, oggi gli altri quarti: Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

'Questa sera l' Italia ha giocato la più bella partita dal 2006 a questa parte'. Paolo Condò , ex penna di punta della Gazzetta dello Sport oggi opinionista a Sky Sport , si complimenta con il ct ...ROMA - L'Italia e la Roma in ansia per Leonardo Spinazzola. Ieri il terzino si è infortunato nel corso del quarto di finale dell'Europeo contro il Belgio, riportando la lesione del tendine d'Achille.