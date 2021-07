Dramma per Luisa Monti, rimanda il matrimonio: tutti commossi a Uomini e Donne (Di sabato 3 luglio 2021) Una spiacevole notizia condivisa dall’ex dama di Uomini e Donne Luisa Monti: dopo una brutta scoperta, la decisione di rinviare le nozze L. Monti (fonte foto: Witty Tv)È una notizia triste e spiacevole, quella che viene condivisa dall’amata e nota Luisa Monti, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, che ha avuto modo di raccontare al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, la scoperta purtroppo di un cancro al seno: quest’ultima è stata dunque costretta a rinviare la data del matrimonio con Salvio ... Leggi su chenews (Di sabato 3 luglio 2021) Una spiacevole notizia condivisa dall’ex dama di: dopo una brutta scoperta, la decisione di rinviare le nozze L.(fonte foto: Witty Tv)È una notizia triste e spiacevole, quella che viene condivisa dall’amata e nota, l’ex dama del trono over di, che ha avuto modo di raccontare al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, la scoperta purtroppo di un cancro al seno: quest’ultima è stata dunque costretta a rinviare la data delcon Salvio ...

Advertising

rubio_chef : Il dramma è che siete impregnati della retorica dei film americani per cui il bianco è buono e l’arabo un cattivo d… - MariaAl28960990 : @ToniSonia @is_amazon @Mendel_64 Purtroppo, anche stando al governo, il movimento, nonostante la naggioranza relati… - roxgiuse : RT @AdrianoSiro: 'Dramma' è quando un lavoratore muore per il caldo o dentro un macchinario, non un infortunio ad un milionario. Le parole… - PetitaBebe : RT @kpopWorldItaly1: WOODZ oggi ha rilasciato 'SUN OR SUCK' OST per il dramma TVING 'Transit Love'. Questa è la sua prima OST dal debutto… - AdrianoSiro : 'Dramma' è quando un lavoratore muore per il caldo o dentro un macchinario, non un infortunio ad un milionario. Le… -