Allan in vacanza a Capri | il calciatore ha Napoli nel cuore

Advertising

MondoNapoli : FOTO - Allan in vacanza su un’isola campana - - allan_crawshaw : RT @FFF_Chieri: Ricordate, gente: un altro mondo è possibile! Siccome la crisi climatica non va in vacanza, continuiamo a protestare! #Fri… -

Ultime Notizie dalla rete : Allan vacanza

AreaNapoli.it

Esistono, tuttavia, altre frasi famose collegate a questa stagione, come quella di EdgarPoe, ... Se infatti nell'età moderna l'estate è sinonimo di divertimento e, in passato l'arrivo del ...... che sempre sorridente e rassicurante si occupa dei passeggeri durante la loroda sogno: è ... Nato comeGeorge See a Mount Kisco, nello stato di New York, il 28 febbraio 1931, dopo il ...Allan in vacanza a Capri. Il giocatore visita l'isola campana. Il centrocampista non ha mai dimenticato Napoli e le sue bellezze.L'ex centrocampista del Napoli ha scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza a Capri in compagnia della sua famiglia.