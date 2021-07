A che punto è la battaglia sul Ddl Zan (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - Il ddl Zan contro l'omofobia ha incassato il primo via libera di Montecitorio lo scorso 4 novembre, durante il governo Conte II sostenuto dai giallorossi, una maggioranza composta da M5s, Pd, Iv e Leu. Il voto finale alla Camera è avvenuto a scrutinio segreto, chiesto da Fratelli d'Italia. I voti favorevoli sono stati 265, i contrari 193, 1 astenuto. Come hanno votato i partiti alla Camera Hanno votato a favore Pd, M5s, Iv e Leu, mentre Forza Italia, FdI e Lega hanno votato contro, ma 5 deputati azzurri, in dissenso dal gruppo, hanno detto si' alla legge (Perego, Polverini, Bartolozzi, Vito e Prestigiacomo). Poco prima del voto i deputati leghisti e di FdI hanno messo in atto una ... Leggi su agi (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - Il ddl Zan contro l'omofobia ha incassato il primo via libera di Montecitorio lo scorso 4 novembre, durante il governo Conte II sostenuto dai giallorossi, una maggioranza composta da M5s, Pd, Iv e Leu. Il voto finale alla Camera è avvenuto a scrutinio segreto, chiesto da Fratelli d'Italia. I voti favorevoli sono stati 265, i contrari 193, 1 astenuto. Come hanno votato i partiti alla Camera Hanno votato a favore Pd, M5s, Iv e Leu, mentre Forza Italia, FdI e Lega hanno votato contro, ma 5 deputati azzurri, in dissenso dal gruppo, hanno detto si' alla legge (Perego, Polverini, Bartolozzi, Vito e Prestigiacomo). Poco prima del voto i deputati leghisti e di FdI hanno messo in atto una ...

