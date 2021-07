19 persone sono disperse per una frana in Giappone

Advertising

virginiaraggi : Ieri sono uscite le ultime persone rimaste all’interno del campo della Monachina e oggi sono iniziate le operazioni… - MSF_ITALIA : Testimonianza da #Lampedusa 'Veder morire e soffrire delle persone a poche miglia dalla nostra costa, dopo che han… - SeaWatchItaly : Le 63 persone a bordo sono riuscite a fuggire all'attacco della motovedetta Ras Jadir, donata dall'Italia, e ad arr… - s4bbat : ci sono due persone che hanno lo stesso vibe surreale e quelle sono beomgyu e jaemin - DarkForce78 : RT @beatrice_tom: Undici milionari si sono inginocchiati in segno di rispetto e solidarietà ad un movimento che ha messo a ferro e fuoco in… -

Ultime Notizie dalla rete : persone sono

Il Post

... quando questiottenibili solo dalle prestazioni assistenziali. La sentenza della Consulta con relatore Giuliano Amato Sebbene questeabbiano gravemente violato il patto di solidarietà ...Tokyo, 03 lug 09:45 - Almeno 20disperse ad Atami, nella prefettura giapponese di Shizuoka, dove si è verificata una colata di fango causata dalle...Incidente ieri sera a Empoli. Secondo una prima ricostruzione un'auto non avrebbe rispettato lo stop all'angolo tra via Russo e via Masini, scontrandosi ...Ma cosa è successo esattamente? Guerra, terremoto, tsunami, pandemia; anche se proviamo a darglielo, un nome, il periodo, un nome, se lo è dato da solo: anormale. E’ ...