WhatsApp | presto si potrà scegliere la qualità dei video inviatiHDblog it

(Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo una lunga attesa, sembra che finalmentedarà la possibilità diladeiche si desidera inviare, con tre diverse opzioni.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp presto

Ciononostante è interessante notare quanto negli ultimi mesi il team di WhatsApp abbia premuto il piede sull'acceleratore e ci siano al momento un numero di nuove funzioni molto richieste dagli utenti. Dopo una lunga attesa, sembra che finalmente WhatsApp darà la possibilità di scegliere la qualità dei video che si desidera inviare, con tre diverse opzioni. Con View Once, i file e i video inviati su WhatsApp scompariranno dalla chat non appena l'utente destinatario li chiuderà.