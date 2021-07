«Volevo prendere un po’ di sole, poi ho visto Di Maio». Chi è Nicola Frangione, il prof a petto nudo con i potenti del G20 – Il video (Di venerdì 2 luglio 2021) Un personaggio irresistibile, che in pochi secondi è diventato inconsapevolmente una star dei social: è Nicola Frangione, l’uomo che martedì 1° luglio in centro a Matera si è affacciato al balcone di casa propria a petto nudo, trovando sotto alcuni degli uomini più potenti in giacca e cravatta, i delegati internazionali del forum finanziario G20. L’uomo, un professore di inglese 74enne piuttosto noto in città, ha raccontato così l’episodio curioso di cui si è trovato, con suo stupore, protagonista: «Di solito quando ho voglia di leggere prendo un po’ di sole. Quel giorno ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 luglio 2021) Un personaggio irresistibile, che in pochi secondi è diventato inconsapevolmente una star dei social: è, l’uomo che martedì 1° luglio in centro a Matera si è affacciato al balcone di casa propria a, trovando sotto alcuni degli uomini piùin giacca e cravatta, i delegati internazionali del forum finanziario G20. L’uomo, unessore di inglese 74enne piuttosto noto in città, ha raccontato così l’episodio curioso di cui si è trovato, con suo stupore, protagonista: «Di solito quando ho voglia di leggere prendo un po’ di. Quel giorno ...

