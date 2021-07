Una colletta per salvare Malika dai messaggi d'odio dei suoi salvatori (Di venerdì 2 luglio 2021) Povera Malika, ne hanno voluto fare una buona causa. Una nuova Jessica Notaro da invitare agli eventi contro la violenza, il simbolo di una campagna civile, una bandiera arcobaleno. Malika è quella ragazza lesbica cacciata di casa dopo il proprio coming out, finita a piangere e a raccontarsi in televisione e infine consegnata alla gogna social nello spazio temporale di qualche mese. Si può dire abbia bruciato le tappe della popolarità. Forse già oggi di questa storia non importa più a nessuno, ma ve la riassumo partendo dai soldi. La cugina ha avviato una raccolta fondi che in poco tempo raggiunge circa 140 mila euro, che è un po’ più di quanto occorreva ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Povera, ne hanno voluto fare una buona causa. Una nuova Jessica Notaro da invitare agli eventi contro la violenza, il simbolo di una campagna civile, una bandiera arcobaleno.è quella ragazza lesbica cacciata di casa dopo il proprio coming out, finita a piangere e a raccontarsi in televisione e infine consegnata alla gogna social nello spazio temporale di qualche mese. Si può dire abbia bruciato le tappe della popolarità. Forse già oggi di questa storia non importa più a nessuno, ma ve la riassumo partendo dai soldi. La cugina ha avviato una raccolta fondi che in poco tempo raggiunge circa 140 mila euro, che è un po’ più di quanto occorreva ...

IncalNero : @Fernando12may @jacopocoghe Il sig. Coghe ha insinuato che con il ddl Zan ci sarebbero un sacco di casi Malika; vuo… - meryanne61 : RT @LIntelligente: Se siamo benefattori come raccontiamo, organizziamo una colletta per acquistare una villa per #Malika a #capri - NathanDelMare : RT @_RoteFuchs: Visto che va di moda, potete fare anche una colletta per me così mi compro una BMW? Sono una perZona semblisce, di poche p… - EOsservo : RT @_RoteFuchs: Visto che va di moda, potete fare anche una colletta per me così mi compro una BMW? Sono una perZona semblisce, di poche p… - eureka_max : Azz... E io che ho dato a #Malika 20.000 euro, tutti i miei risparmi!! Ci credete, vero? Ora fate una colletta per… -

Ultime Notizie dalla rete : Una colletta Obolo, tasse e accuse di Fedez: tutta la verità sulle finanze del Vaticano In occasione della colletta dell' Obolo di San Pietro (27 e 29 giugno in tutte le chiese) il ... il gesuita Juan Antonio Guerrero Alves , ha spiegato a Vatican News (27 giugno) in una intervista come ...

I bisogni di Saffo Per Malika invece si è mobilitato il mondo Lgbt, e al grido di "genitori omofobi e fascisti" ha lanciato sui social una colletta per permetterle di trovarsi una casa e sopperire alle prime spese in ...

Una colletta per salvare Malika dai messaggi d'odio dei suoi salvatori Il Foglio Una colletta per salvare Malika dai messaggi d'odio dei suoi salvatori La ragazza venne cacciata di casa dopo il proprio coming out. La cugina ha avviato una raccolta fondi che raggiunse circa 140 mila euro. Il modo in cui li ha spesi ha indignato i benefattori ...

I bisogni di Saffo ORIAL della cronaca e spariscono. Lei sfrecciò qualche mese fa. È la 22enne di Castelfiorentino cacciata di casa perché lesbica dichiarata. Centinaia di giovani vengono allontanati da casa per altri m ...

In occasione delladell' Obolo di San Pietro (27 e 29 giugno in tutte le chiese) il ... il gesuita Juan Antonio Guerrero Alves , ha spiegato a Vatican News (27 giugno) inintervista come ...Per Malika invece si è mobilitato il mondo Lgbt, e al grido di "genitori omofobi e fascisti" ha lanciato sui socialper permetterle di trovarsicasa e sopperire alle prime spese in ...La ragazza venne cacciata di casa dopo il proprio coming out. La cugina ha avviato una raccolta fondi che raggiunse circa 140 mila euro. Il modo in cui li ha spesi ha indignato i benefattori ...ORIAL della cronaca e spariscono. Lei sfrecciò qualche mese fa. È la 22enne di Castelfiorentino cacciata di casa perché lesbica dichiarata. Centinaia di giovani vengono allontanati da casa per altri m ...