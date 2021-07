Ue: Letta, 'non si può essere sostenitori insieme di Draghi e di Orban' (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Non si può stare allo stesso tempo con l'europeismo e con Orban. Non si può essere sostenitori insieme di Draghi e di Orban. Semplicemente, non si può". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Non si può stare allo stesso tempo con l'europeismo e con. Non si puòdie di. Semplicemente, non si può". Così il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

