Ucraina | Tassotti | “Italia e Inghilterra sono le favorite per la vittoria”

Advertising

sportface2016 : #Ucraina, #Tassotti: 'Italia favorita a #Euro2020 insieme all'Inghilterra' - DiMarzio : #EURO2020| Le parole di #Tassotti alla vigilia di #UcrainaInghilterra - ansacalciosport : Milan: Tassotti, Sheva amerebbe allenarlo un giorno. Vice ct dell'Ucraina: 'Lui un pensiero ce l'ha fatto, io no..'… - Dalla_SerieA : Europei, Tassotti: Milan? Shevchenko amerebbe allenarlo un giorno - - ZioEmanuele : #EURO2020 Forza #Italia ???? . E sportivamente un in bocca al lupo anche alla #Svizzera ???? con il suo vice allenatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Tassotti

Commenta per primo Mauro, vice di Shevchenko nell', leggenda del Milan , parla a la Gazzetta dello Sport , dicendo la sua su Euro2020 : 'Italia e Inghilterra sono le favorite. Gli azzurri hanno una capacità ...Il vice c.t. dell'Marcoha parlato in vista della partita contro l'Inghilterra Marco, vice di Shevchenko sulla panchina dell', in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in ...Mauro Tassotti, vice allenatore dell'Ucraina, ha rivelato che secondo lui Sheva nei prossimi anni potrebbe allenare il Milan ...Il vice c.t. dell’Ucraina Marco Tassotti ha parlato in vista della partita contro l’Inghilterra Marco Tassotti, vice di Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina, in una intervista a La Gazzetta dello Sp ...