Svizzera-Spagna 1-3 dcr: Furie Rosse in semifinale (Di venerdì 2 luglio 2021) Svizzera-Spagna 1-3. La Spagna è la prima semifinalista di Euro 2020 dopo Quali sono le formazioni? La Svizzera si schiera con il 3-4-2-1 che prevede Sommer in porta, Elvedi, Akanjji e Rodriguez in difesa. A centrocampo, Widimer, Freuler, Zakaria e Zuber. In avanti, Shaqiri ed Embolo a supporto di Seferovic. La Spagna risponde con il solito 4-3-3: Unai Simon in porta, davanti al quale agiscono Azpilicueta, Laporte, Pau Torres e Jordi Alba. A centrocampo, Busquets, Koke e Pedri. In avanti, Ferran Torres, Morata e Sarabia. Svizzera-Spagna: la sintesi Primo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 luglio 2021)1-3. Laè la prima semifinalista di Euro 2020 dopo Quali sono le formazioni? Lasi schiera con il 3-4-2-1 che prevede Sommer in porta, Elvedi, Akanjji e Rodriguez in difesa. A centrocampo, Widimer, Freuler, Zakaria e Zuber. In avanti, Shaqiri ed Embolo a supporto di Seferovic. Larisponde con il solito 4-3-3: Unai Simon in porta, davanti al quale agiscono Azpilicueta, Laporte, Pau Torres e Jordi Alba. A centrocampo, Busquets, Koke e Pedri. In avanti, Ferran Torres, Morata e Sarabia.: la sintesi Primo ...

