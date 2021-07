Napoli, dramma in pasticceria: uomo si accascia a terra mentre fa colazione e muore (Di venerdì 2 luglio 2021) Napoli. dramma in pasticceria a Napoli. Un uomo, mentre stava facendo colazione, si è accasciato a terra ed è morto. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il triste episodio è accaduto ieri nella nota pasticceria “Poppella”, nel rione Sanità. uomo morto da Poppella La vittima è un ex primario d’ospedale in pensione sulla settantina. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 luglio 2021)in. Unstava facendo, si èto aed è morto. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il triste episodio è accaduto ieri nella nota“Poppella”, nel rione Sanità.morto da Poppella La vittima è un ex primario d’ospedale in pensione sulla settantina. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

