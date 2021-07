Motor Valley Fest 2021 - L' idrogeno non è la sola alternativa allelettrico

(Di venerdì 2 luglio 2021) Non esiste una soluzione unica alla decarbonizzazione: è questo il punto di vista - condiviso anche dal Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani - dei partecipanti alla tavola rotonda sue biocombustibili che si è tenuta in occasione del, l'appuntamento dedicato al mondo deii in corso a Modena fino al 4 luglio. Le tipologie di. Alberto Dossi, presidente di H2IT, Associazione italianae celle a combustibile, e del Gruppo Sapio, ha sottolineato le differenze tra i vari tipi ...

Un' anteprima del prototipo "Racing Thunder 2" verrà fornita, nell'ambito diFest , domenica 4 luglio presso l'autodromo di Marzaglia , un'occasione nella quale sarà possibile apprezzare ...Federico Caleno , responsabile e - Mobility Italia di Enel X , ha dichiarato alFest che la sua azienda è pronta intervenire: ' Il 30 giugno abbiamo inviato a tutti i concessionari un ...Lungo la via Emilia c'è un ecosistema che può cavalcare la transizione in modo unico: le parole dei protagonisti al Motor Valley Fest “L’auto elettrica non è né un fenomeno di marketing né la mera ...Per la diffusione dei nuovi carburanti servirà avere una rete di distribuzione adeguata, la cui realizzazione potrà iniziare con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ...