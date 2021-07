Maneskin alla conquista degli States: celebrati sui grattacieli di Times Square (Di venerdì 2 luglio 2021) “Io dalla polvere come fenice son risorto ed ho imparato anche a volare” – così i Maneskin cantavano ne L’altra dimensione, singolo pubblicato nell’aprile 2019. Riascoltate oggi, queste parole suonano come una previsione del successo che continuano a riscontrare. Un successo che li ha portati a volare sempre più in alto e ad espandere la loro musica a macchia d’olio, fin negli States. Sui grattacieli di Times Square, a New York, è comparsa infatti una gigantografia della rock band nostrana. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, dall’alto del cartellone, capeggiano su una delle piazze più note ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 luglio 2021) “Io dpolvere come fenice son risorto ed ho imparato anche a volare” – così icantavano ne L’altra dimensione, singolo pubblicato nell’aprile 2019. Riascoltate oggi, queste parole suonano come una previsione del successo che continuano a riscontrare. Un successo che li ha portati a volare sempre più in alto e ad espandere la loro musica a macchia d’olio, fin negli. Suidi, a New York, è comparsa infatti una gigantografia della rock band nostrana. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, dall’alto del cartellone, capeggiano su una delle piazze più note ...

