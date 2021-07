LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Nibali, van der Poel e van Aert in fuga con altri 26 corridori. Il gruppo insegue a 4’50” (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 13.39 Le immagini dello sprint intermedio che ha vinto Cavendish. 20 points for @MarkCavendish, job done! 20 points de plus pour Mark Cavendish, le travail est fait ! #TDF2021 pic.twitter.com/WbdoT5G7aX — Tour de France (@LeTour) July 2, 2021 13.35 Mark Cavendish vince tranquillamente lo Sprint di Saint-Benin D’Azy e porta a casa 20 punti per la maglia verde. 13.32 Ricordiamo la composizione del gruppo dei fuggitivi: Vincenzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.39 Le immagini dello sprint intermedio che ha vinto Cavendish. 20 points for @MarkCavendish, job done! 20 points de plus pour Mark Cavendish, le travail est fait ! #TDFpic.twitter.com/WbdoT5G7aX —de(@Le) July 2,13.35 Mark Cavendish vince tranquillamente lo Sprint di Saint-Benin D’Azy e porta a casa 20 punti per la maglia verde. 13.32 Ricordiamo la composizione deldei fuggitivi: Vincenzo ...

