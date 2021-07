L’app che ti suggerisce che cosa costruire con i mattoncini Lego a disposizione

Leggi su cityroma

(Di venerdì 2 luglio 2021) BrickIt sfurtta l’intelligenza artificiale per il riconoscimento dei blocchi in modo preciso (Foto: Brickit)I collezionisti dihanno sempre una scatola con dentro centinaia se non migliaia dipronti all’uso per sostituire blocchi persi, per modificare e personalizzare kit oppure per dare spazio alla fantasia con creazioni proprie. Per chi avesse difficoltà a trovare un progetto c’èlicazione perfetta: si chiama BrickIt e sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere i singoli pezzi e suggerire possibili costruzioni. Davvero impressionante la precisione di questo software per ora disponibile soltanto per iOs ...