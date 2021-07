Influencer partorirà in diretta streaming per 12.000€: “Ho bisogno di soldi, mi chiedono di vendere anche il latte materno” (Di venerdì 2 luglio 2021) Negli anni abbiamo sentito di tutto, Influencer che volevano vendere la propria verginità e altre che si facevano pagare per dei video saluti, ma ce n’è una che ha battuto tutti. Carla Bellucci ha annunciato che partorirà in diretta per 12.000€. Un follower della 39enne le avrebbe proposto una grossa cifra per filmare live il momento della nascita del figlio. La modella ha accettato di trasmettere in diretta questo momento così intimo su OnlyFans, la famosa piattaforma per adulti. “Mi sono detta: perché no? Non vedo perché non dovrei farlo. Tanta gente partorisce all’interno di programmi e ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 luglio 2021) Negli anni abbiamo sentito di tutto,che volevanola propria verginità e altre che si facevano pagare per dei video saluti, ma ce n’è una che ha battuto tutti. Carla Bellucci ha annunciato cheinper 12.. Un follower della 39enne le avrebbe proposto una grossa cifra per filmare live il momento della nascita del figlio. La modella ha accettato di trasmettere inquesto momento così intimo su OnlyFans, la famosa piattaforma per adulti. “Mi sono detta: perché no? Non vedo perché non dovrei farlo. Tanta gente partorisce all’interno di programmi e ...

