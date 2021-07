Il fidanzato di Saman | ' Se fossi andato a casa con lei sarei morto' E intanto il cugino

(Di venerdì 2 luglio 2021) Qualcosa si muove nell'ambito della scomparsa diAbbas, sparita dada ormai due mesi e di cui non si conosce il destino. Ijaz Ikram, ildiAbbas arrestato in Francia, ha ...

Advertising

Quinta00876879 : RT @chilhavistorai3: Saman: La procura di #ReggioEmilia ha chiesto un incidente probatorio per il fidanzato Saqib. Testimonianza verrà cris… - infoitinterno : Saman: la Procura vuole sentire il fidanzato - infoitinterno : Saman, il fidanzato Saqib a Dritto e Rovescio: 'Se fossi andato a casa con lei sarei morto anche io' - infoitinterno : Dritto e rovescio, Saman Abbas e l'orrore segreto. Parla il fidanzato: 'Sarei morto anche io' - infoitinterno : Saman Abbas, possibile nuova svolta. Intanto parla il fidanzato -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzato Saman

Lo ha detto Saqib, ildi. "A casa della mia famiglia il 27 gennaio è andato il padre di- ha raccontato il ragazzo - ha detto che la mia famiglia doveva parlare con suo me e se ...Lui è ilcheaveva scelto, non quello che la sua famiglia le voleva imporre. Pakistano come lei, i due avevano trascorso qualche giorno a Roma prima che lei sparisse nel nulla, forse ...Secondo il fidanzato di Saman, la sua famiglia avrebbe ucciso anche lui se solo fosse tornato a casa insieme alla sua amata.Sarà ascoltato venerdì dalla sostituta procuratrice di Reggio Emilia e dai carabinieri Ijaz Ikram, il cugino di Saman Abbas arrestato in Francia ...