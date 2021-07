Il Bisonte, una stella che brilla da 50 anni (Di venerdì 2 luglio 2021) Come per le sue borse che più invecchiano e più diventano belle, Il Bisonte compie 50 anni e si rivela più energico che mai. Il marchio di alto artigianato toscano da cinque decenni produce accessori in pelle e tessuto dallo stile libero, con una filiera corta che vede fornitori entro i 30 km nella cerchia di Firenze, e collezioni che vanno al di là delle convenzioni e della stagionalità. Un carattere autentico e riconoscibile, ereditato dal fondatore, Wanny di Filippo che iniziò una piccola produzione di bisacce fatte a mano, che oggi prende nuova linfa con la guida dell’Amministratore Delegato Luigi Ceccon e con la proprietà di Look Holdings Inc., storico distributore nipponico del marchio, quotato alla borsa di Tokyo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 luglio 2021) Come per le sue borse che più invecchiano e più diventano belle, Il Bisonte compie 50 anni e si rivela più energico che mai. Il marchio di alto artigianato toscano da cinque decenni produce accessori in pelle e tessuto dallo stile libero, con una filiera corta che vede fornitori entro i 30 km nella cerchia di Firenze, e collezioni che vanno al di là delle convenzioni e della stagionalità. Un carattere autentico e riconoscibile, ereditato dal fondatore, Wanny di Filippo che iniziò una piccola produzione di bisacce fatte a mano, che oggi prende nuova linfa con la guida dell’Amministratore Delegato Luigi Ceccon e con la proprietà di Look Holdings Inc., storico distributore nipponico del marchio, quotato alla borsa di Tokyo.

