Germania, Podolski duro: "Squadra che non reagirebbe nemmeno a un incendio"

Mediagol.it

...delle critiche lain seguito all'eliminazione agli ottavi patita per mano dell'Inghilterra. Una critica giunge da una personalità che non ha mai avuto peli sulla lingua: Lukas, ex ...Quella volontà e quello spirito combattivo che ora manca", ha dettosullae sui calciatori della Nazionale. "Sembravano tutti così cupi. Quando vedi le facce dei giocatori, niente ...Al centro delle critiche la Germania in seguito all’eliminazione agli ottavi patita per mano dell’Inghilterra. Una critica giunge da una personalità che non ha mai avuto peli sulla lingua: Lukas Podol ...Brucia ancora, e tanto, l'eliminazione della Germania dall'Europeo ad opera dell'Inghilterra. Il 2-0 subito dai Tre Leoni ha generato tante critiche ai calciatori tedeschi, anche da personaggi ...