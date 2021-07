Flop concorso per il Sud: gli stipendi sono troppo bassi. Ma quanto, esattamente? (Di venerdì 2 luglio 2021) Doveva rappresentare la ripartenza per buona parte dell’Italia, invece è stata una battuta d’arresto. Il concorso per il Sud, volto all’assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici, tra cui funzionari della pubblica amministrazione, ha avuto un risultato fallimentare. L’iniziativa, nata per supportare le amministrazioni pubbliche nell’attuazione di progetti di Recovery Plan per il rilancio delle regioni del Meridione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), seppur accolta con un ottimo numero di domande, si è sgretolata strada facendo; forse anche a causa di due aspetti fondamentali del concorso: la precarietà della ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 luglio 2021) Doveva rappresentare la ripartenza per buona parte dell’Italia, invece è stata una battuta d’arresto. Ilper il Sud, volto all’assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici, tra cui funzionari della pubblica amministrazione, ha avuto un risultato fallimentare. L’iniziativa, nata per supportare le amministrazioni pubbliche nell’attuazione di progetti di Recovery Plan per il rilancio delle regioni del Meridione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), seppur accolta con un ottimo numero di domande, si è sgretolata strada facendo; forse anche a causa di due aspetti fondamentali del: la precarietà della ...

