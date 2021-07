Elettra Lamborghini, esibizione a rischio. “Ho avuto un mancamento”: come sta (Di venerdì 2 luglio 2021) Elettra Lamborghini non si esibisce? Le sue condizioni di salute sono incerte: ecco cosa è successo alla regine del twerking. Elettra Lamborghini sarebbe dovuta essere ospite al programma Battiti Live iniziato lo scorso 25 giugno ma a quanto pare le cose sono andate diversamente. Anche la regina del twerking e del ballo ha i suoi momenti di debolezza. Alle prove la cantante ha avuto un mancamento ed ha fatto preoccupare i presenti e i fan che vogliono sapere quali sono le sue condizioni di salute. A dare la notizia è stata proprio l’artista che ha condiviso il disagio su ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021)non si esibisce? Le sue condizioni di salute sono incerte: ecco cosa è successo alla regine del twerking.sarebbe dovuta essere ospite al programma Battiti Live iniziato lo scorso 25 giugno ma a quanto pare le cose sono andate diversamente. Anche la regina del twerking e del ballo ha i suoi momenti di debolezza. Alle prove la cantante hauned ha fatto preoccupare i presenti e i fan che vogliono sapere quali sono le sue condizioni di salute. A dare la notizia è stata proprio l’artista che ha condiviso il disagio su ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Elettra Lamborghini tiene in mano il seno nudo #elettralamborghini - poormeowx2 : potete ricreare uno dei tiktok di simo irama che balla pistolero di elettra lamborghini? - infoitcultura : La verità di Elettra Lamborghini, perché sembrava assente all’Isola dei famosi: “Non stavo bene” - infoitcultura : Paura per Elettra Lamborghini: 'Ho avuto un mancamento durante le prove' - infoitcultura : Elettra Lamborghini: disavventura in albergo -