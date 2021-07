Denise | spunta una nuova testimonianza | ' Ero nell' albergo della Corona quando fu rapita ho sentito dire ' proprio qui la dovevi portare?' '

(Di venerdì 2 luglio 2021) Non si fermano le indagini sulla scomparsa diPipitone e tra le tante segnalazioni e nuove testimonianzeanche quella di una donna che si sarebbe trovata'abergo in cui lavorava Anna ...

Non si fermano le indagini sulla scomparsa diPipitone e tra le tante segnalazioni e nuove testimonianzeanche quella di una donna che si sarebbe trovata nell'abergo in cui lavorava Anna Corona il giorno della sparizione della ...Piera Maggio vs Toni Pipitone/ "Perché esci fuori dopo 17 anni?" Su cognome... OMICIDIO CHIARA GUALZETTI: IL VIDEO DELL'ABBRACCIO CON IL 16ENNEintanto un ultimo video che immortala la ...Non si fermano le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone e tra le tante segnalazioni e nuove testimonianze spunta anche quella di una donna che si sarebbe trovata nell'abergo in cui ...Spunta un supertestimone sul caso di Denise Pipitone . A darne notizia lo speciale di Rai2 "Ore 14, Denise - Una storia italiana ", il ...