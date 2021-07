De Luca: “In Campania uno dei due focolai di Delta, serve prudenza” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Abbiamo in Campania uno dei focolai nazionali della variante Delta. L’altro, più consistente, è in Lombardia”. Lo ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. gve/tvi/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021) “Abbiamo inuno deinazionali della variante. L’altro, più consistente, è in Lombardia”. Lo ha detto il Presidente della Regione, Vincenzo De. gve/tvi/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

matteosalvinimi : Mentre l’Italia finalmente da lunedì si libera dalle mascherine all’aperto, in Campania il signor De Luca vuole con… - Agenzia_Ansa : In Campania resta obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto 'in ogni situazione in cui non possa essere garant… - blogsicilia : #notizie #sicilia De Luca: 'In Campania uno dei due focolai di Delta, serve prudenza' - - LaNotifica : De Luca: “In Campania uno dei due focolai di Delta, serve prudenza” - fainformazione : De Luca: abbiamo mantenuto l'obbligo di mascherina a causa della variante delta 'Abbiamo mantenuto l'uso della m… -