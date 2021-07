Con Orbàn e con Draghi. Salvini double face (Di venerdì 2 luglio 2021) Salvini un po’ come “Mattia Pascal”. È questa l’immagine del leader della Lega fotografata dal quotidiano anglosassone Financial Times. In effetti nella giornata di oggi il leader della Lega ha fatto emergere un cambiamento d’identità repentino, tanto che il quotidiano inglese ha definito Salvini un uomo “dai tanti costumi, un seducente uomo di spettacolo che può cambiare in un colpo d’occhio immagine”. Era il primo pomeriggio di oggi quando è uscita la notizia che Salvini ha firmato una Carta dei Valori insieme ai sovranisti europei, tra cui Le Pen e Orbán, “Per dire ‘no’ ad un’Europa senza nazioni” e “contro l’ideologia tecnocratica di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021)un po’ come “Mattia Pascal”. È questa l’immagine del leader della Lega fotografata dal quotidiano anglosassone Financial Times. In effetti nella giornata di oggi il leader della Lega ha fatto emergere un cambiamento d’identità repentino, tanto che il quotidiano inglese ha definitoun uomo “dai tanti costumi, un seducente uomo di spettacolo che può cambiare in un colpo d’occhio immagine”. Era il primo pomeriggio di oggi quando è uscita la notizia cheha firmato una Carta dei Valori insieme ai sovranisti europei, tra cui Le Pen e Orbán, “Per dire ‘no’ ad un’Europa senza nazioni” e “contro l’ideologia tecnocratica di ...

EnricoLetta : Non si può stare allo stesso tempo con l’europeismo e con Orban. Non si può essere sostenitori insieme di #Draghi e… - LiaQuartapelle : Per Salvini e Meloni il futuro dell’Europa e quindi il futuro dell’Italia è con Orban. Per noi è con Draghi. Dimmi… - pfmajorino : La destra italiana sta con #Orban e oggi lo riafferma. Contro la cultura dei diritti. La Lega , quella con un pied… - LDistratta : #Meloni e #Salvini hanno firmato la carta dei valori con #Orban. Dal medioevo è tutto a voi la linea. #laPeggiore_DESTRA_diSempre - ElenaCarnevali : La #Lega decida con chi stare. Non si può far finta di essere europeisti solo per convenienza. Non si può stare sia… -

