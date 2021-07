Con il Green Pass, i tempi al check-in aumentano in media di un’ora e mezza (Di venerdì 2 luglio 2021) Sul Green Pass è grande confusione nei cieli e negli aeroporti europei. Tra i codici Qr con l’esito negativo dei tamponi che non vengono accettati, test anti-Covid chiesti solo ad alcuni Passeggeri e moduli di localizzazione compilati via web per un Paese e su carta per altri, il Passaporto europeo per spostarsi sta generando il caos negli scali di mezza Europa. Proprio all’avvio della stagione delle vacanze estive, come raccontano sia il Corriere sia La Stampa. L’estate così rischia di diventare una corsa a ostacoli per i vacanzieri alle prese con diversi requisiti d’ingresso. Le organizzazioni ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 luglio 2021) Sulè grande confusione nei cieli e negli aeroporti europei. Tra i codici Qr con l’esito negativo dei tamponi che non vengono accettati, test anti-Covid chiesti solo ad alcunieggeri e moduli di localizzazione compilati via web per un Paese e su carta per altri, ilaporto europeo per spostarsi sta generando il caos negli scali diEuropa. Proprio all’avvio della stagione delle vacanze estive, come raccontano sia il Corriere sia La Stampa. L’estate così rischia di diventare una corsa a ostacoli per i vacanzieri alle prese con diversi requisiti d’ingresso. Le organizzazioni ...

