Cambiamenti climatici: in pericolo gli orsi polari (Di venerdì 2 luglio 2021) Uno studio pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment ha rivelato che un’area dell’Oceano Artico sta diventando rapidamente vulnerabile ai Cambiamenti climatici. Questa area è importante per la sopravvivenza dei mammiferi marini artici, tra cui gli orsi polari, le foche e i trichechi. Cambiamenti climatici: la sopravvivenza degli orsi polari è in pericolo? Un nuovo Leggi su periodicodaily (Di venerdì 2 luglio 2021) Uno studio pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment ha rivelato che un’area dell’Oceano Artico sta diventando rapidamente vulnerabile ai. Questa area è importante per la sopravvivenza dei mammiferi marini artici, tra cui gli, le foche e i trichechi.: la sopravvivenza degliè in? Un nuovo

Advertising

GassmanGassmann : I governi che non capiscono ORA, e che non agiscono ORA, contro i cambiamenti climatici, con tutte le misure possib… - valigiablu : La forte ondata di calore che sta colpendo gli Stati a nord-ovest degli USA e il Canada e il ruolo dei cambiamenti… - Mov5Stelle : Il 2021 è un anno cruciale per rilanciare la cooperazione internazionale su temi come il contrasto ai cambiamenti c… - brongosalvatore : RT @LaSkilly: È ufficiale, registrato il nuovo record di caldo in #Antartide questo è uno degli argomenti che tratto oggi in #acomeambient… - materbi : RT @scoprimaterbi: LE AVVENTURE DI BIA ritornano a @Festambiente Legambiente - 18/22 agosto - Rispescia (GR)! Le novità: nuovo PLAYGAME sui… -