Al via il green pass Covid, da oggi vale in tutta Europa (Di venerdì 2 luglio 2021) BRUXELLES - La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. A soli tre mesi e mezzo dal primo coraggioso ma dibattuto annuncio di Bruxelles, è tutto pronto per l'esordio del green pass ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 2 luglio 2021) BRUXELLES - La corsa dell'per salvare l'estate taglia il traguardo. A soli tre mesi e mezzo dal primo coraggioso ma dibattuto annuncio di Bruxelles, è tutto pronto per l'esordio del...

Advertising

petergomezblog : Recovery plan, la Ue boccia il progetto sull’idrogeno prodotto dal gas: “Non è green”. Stop ai fondi in cui sperava… - SoniaLaVera : RT @LucianoBarraCar: In effetti modernizzare le economie via green e digital esige riforme strutturali di ulteriori precarizzazione del lav… - ADM_assdemxmi : RT @sole24ore: Green pass, via dal 1° luglio per i viaggi in Europa. Domande e risposte su cosa è, come si ottiene, dove serve https://t.co… - miskatos : RT @LucianoBarraCar: In effetti modernizzare le economie via green e digital esige riforme strutturali di ulteriori precarizzazione del lav… - SteffRomagnoli : @DossiCarla Deve arrivare anche un codice via mail con la procedura per scaricare il green pass cartaceo. -