Abbronzatura: consigli per la pelle senior (Di venerdì 2 luglio 2021) L'Abbronzatura estiva garantisce numerosi benefici all'organismo, ma per la pelle senior è necessario seguire qualche accortezza in più: ecco i consigli per prendere il sole Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) L'estiva garantisce numerosi benefici all'organismo, ma per laè necessario seguire qualche accortezza in più: ecco iper prendere il sole

Advertising

StefanoLagna : Passare la domenica mattina facendo dei lavori in giardino equivale a fare una granfondo in modalità #lasolitamerda… - CorrNazionale : Tempo di vacanze, l’esperta: “Sì a controlli della pelle prima dell’esposizione al sole per valutare le patologie e… - PisaConnection : IL TIRRENO Pisa: Abbronzatura, i consigli del dottor Alberto Carboni: «Non maltrattate la pelle» - paoloangeloRF : Abbronzatura, i consigli del dottor Alberto Carboni: «Non maltrattate la pelle» -