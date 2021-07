Variante Delta, finalmente buone notizie dall'Ema "Tutti e quattro i vaccini offrono protezione completa" (Di giovedì 1 luglio 2021) Svolta dall’Agenzia europea del farmaco sul rischio Variante Delta sull’efficacia dei vaccini: tramite un post via Twitter ha allontanato le tensioni di questi ultimi giorni, mettendo ordine al caos su varianti, doppia dose e grado di copertura. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 1 luglio 2021) Svolta’Agenzia europea del farmaco sul rischiosull’efficacia dei: tramite un post via Twitter ha allontanato le tensioni di questi ultimi giorni, mettendo ordine al caos su varianti, doppia dose e grado di copertura. Segui su affaritaliani.it

