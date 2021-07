Temptation Island 2021 | la prima puntata conquista il 21% di share

Advertising

QuiMediaset_it : Esordio vincente per #TemptationIsland leader della serata:3.194.000 spettatori e il 21% di share (25.2% share comm… - therealengie : Ecco la 2x10 del “Il circo a Trashangeles, trashtevere editon”, sosta al ristorante. Avete visto Temptation Island… - IOdonna : Al via su Canale 5 “Temptation Island 2021”: le anticipazioni della puntata di stasera - zazoomblog : Temptation Island Guendalina Tavassi smaschera Tommaso: Ecco la verità su di lui... - #Temptation #Island… - fvckingbarry : ma chissà se ieri h e o hanno visto temptation island -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Si sono rivolti aper la gelosia eccessiva di Tommaso. Ieri sera, il ragazzo è andato su tutte le furie solo per aver visto in un video la fidanzata in bikini. I fan si sono divisi ...Una grande rivelazione da parte del conduttore Filippo Bisciglia, che molto presto ritroveremo a presentare il programma dell'estate,. Manca sempre meno all'inizio del programma,. Le sei coppie che prenderanno parte al programma le abbiamo già conosciute, attraverso dei video di presentazioni su ...L'appuntamento settimanale con Temptation Island 2021 subirà un cambio di programmazione. Ecco quando andrà in onda la seconda puntata del reality ...Temptation Island, Guendalina Tavassi "smaschera" Tommaso: «Ecco la verità su di lui...». Ieri sera, è iniziato il viaggio nei sentimenti nel resort ...