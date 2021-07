Sanità, Cittadini (Aiop) “Bene Speranza, no ai tagli e avviare riforme” (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Servizio Sanitario Nazionale va sostenuto, anche e soprattutto, finanziariamente, con una nuova fase di investimenti, per garantire un suo completo rinnovamento. In questa prospettiva, le risorse disponibili del Pnrr diventano cruciali. Condividiamo, pertanto, le dichiarazioni del ministro della Salute Roberto Speranza sulla necessità di chiudere definitivamente la stagione dei tagli e investire nella Sanità”. Così Barbara Cittadini, presidente di Aiop, l’Associazione italiana ospedalità privata, che aggiunge: “I fondi europei dovranno essere impiegati per riorganizzare, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Servizio Sanitario Nazionale va sostenuto, anche e soprattutto, finanziariamente, con una nuova fase di investimenti, per garantire un suo completo rinnovamento. In questa prospettiva, le risorse disponibili del Pnrr diventano cruciali. Condividiamo, pertanto, le dichiarazioni del ministro della Salute Robertosulla necessità di chiudere definitivamente la stagione deie investire nella”. Così Barbara, presidente di, l’Associazione italiana ospedalità privata, che aggiunge: “I fondi europei dovranno essere impiegati per riorganizzare, ...

Advertising

Italpress : Sanità, Cittadini (Aiop) “Bene Speranza, no ai tagli e avviare riforme” - ziolions4219 : RT @TV2000it: Consigli utili e pratici per i cittadini sul sito di #VediamociChiaro ?? - GiornaleLORA : Sanità. Cittadini (Aiop): “Bene ministro Speranza, no ai tagli e avviare nuova fase di riforme” - TV2000it : Consigli utili e pratici per i cittadini sul sito di #VediamociChiaro ?? - pocket_tra : @mariodjskal @wirko94 Parliamo di cosa sia il welfare. Non parliamo di religione. Tu neghi la definizione di welfar… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Cittadini Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 luglio: 882 nuovi casi e 21 morti ... dichiara Hans Kluge , direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa. ... I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 18,7 milioni . Qui la mappa aggiornata ogni sera e ...

PNRR: accordo tra sindacati e Comuni di Scandicci, Lastra a Signa e Signa sulla gestione dei fondi ... Formazione, lavoro, welfare sono alcuni dei temi che dovranno essere affrontati e che hanno ricadute profonde sulle condizioni dei cittadini, così come il tema delle infrastrutture risulta ...

Cosa bisogna fare per una sanità a misura del cittadino ma anche di chi ci lavora Quotidiano Sanità ... dichiara Hans Kluge , direttore dell'Organizzazione Mondiale dellaper l'Europa. ... Iche hanno ricevuto la seconda dose sono più di 18,7 milioni . Qui la mappa aggiornata ogni sera e ...... Formazione, lavoro, welfare sono alcuni dei temi che dovranno essere affrontati e che hanno ricadute profonde sulle condizioni dei, così come il tema delle infrastrutture risulta ...