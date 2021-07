Salvini a S M Capua Vetere a difendere gli agenti | Non sono criminali | no all' identificazione

(Di giovedì 1 luglio 2021) È arrivato poco prima delle 18 a Santa MariaMatteo. Lo aveva annunciato subito dopo la notizia delle 52 misure cautelari nei confronti didel penitenziario campano, accusati di aver pestato per quattro ore decine di detenuti, il 6 aprile 2020. Il leader della Lega si è presentato nel posto dove, parola del gip, è avvenuta “l’orribile mattanza”, per esprimere sostegno alla polizia penitenziaria. “qui a ricordare che chi sbaglia paga, soprattutto se indossa una divisa. Questo però non vuol dire infangare e mettere a rischio la vita di 40mila appartenenti alla polizia ...

Sul perché abbia deciso di arrivare a Santa MariaVetereha così risposto: "Perché qualche organo di informazione sta facendo passare per criminali tutti i 40.000 appartenenti alla ...Oggi pomeriggio, intanto, a Santa MariaVetere, è atteso il leader della Lega Matteoper un incontro con la Penitenziaria: 'Chi sbaglia paga - ha detto in una intervista - soprattutto ...Oggi incontro Draghi-garante detenuti. Il leader della Lega: "Una mattanza anche le violenze sui poliziotti". Il Pd lo attacca ...Roma, 1 lug "Fa propaganda, straparla della camorra, continua a mettere in dubbio fatti gravi e che tutti hanno visto. L'unica cosa che non ha fatto Salvini a S ...