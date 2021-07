Sainz: 'Duro lavoro su pista non adatta a noi. Qui per migliorare' (Di giovedì 1 luglio 2021) Il weekend del Gran Premio della Stiria è stato, tutto sommato e soprattutto se confrontato con quello del Paul Ricard, un buon fine settimana per la Ferrari , che ha piazzato le monoposto in sesta e ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 luglio 2021) Il weekend del Gran Premio della Stiria è stato, tutto sommato e soprattutto se confrontato con quello del Paul Ricard, un buon fine settimana per la Ferrari , che ha piazzato le monoposto in sesta e ...

Advertising

STnews365 : GP Austria: Leclerc e Sainz sanno cosa aspettarsi. “Duro lavoro e caratteristiche della pista. Qui per far bene”… - dinoadduci : Sainz e i progressi: “Duro lavoro e caratteristiche della pista. Qui per far bene” - Gazzetta_it : GP Austria, Sainz e i progressi: “Duro lavoro e caratteristiche della pista. Qui per far bene” - AlePassanti : #F1, la #Ferrari si presenta all'#AustrianGP con un solo all'attivo (#Sainz a Montecarlo). La non-partenza di… - chiara69285712 : RT @deadlinex: A Sainz: ottima gara. “Baby shark, baby shark”. Sainz: “Che stronzo che sei!” ?? Nel frattempo supera Lando e lo saluta come… -