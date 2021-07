Registrato il primo scontro tra un buco nero e una stella di neutroni (Di giovedì 1 luglio 2021) Un gruppo di scienziati lo scorso 29 giugno ha pubblicato una ricerca con cui, grazie allo studio delle onde gravitazionali, è stato possibile osservare il primo scontro tra un buco nero e una stella di neutroni Grazie alle onde gravitazionali, un gruppo di scienziati ha potuto osservare lo scontro, violentissimo, tra un buco nero e L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 luglio 2021) Un gruppo di scienziati lo scorso 29 giugno ha pubblicato una ricerca con cui, grazie allo studio delle onde gravitazionali, è stato possibile osservare iltra une unadiGrazie alle onde gravitazionali, un gruppo di scienziati ha potuto osservare lo, violentissimo, tra une L'articolo proviene da Consumatore.com.

