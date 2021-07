Preolimpico basket 2021 | tabellone semifinali | calendario | date | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 luglio 2021) Penultimo atto, un altro passo importantissimo verso Tokyo 2020. In quel di Belgrado, in Serbia, vanno in scena ledel torneomaschile di, nella sede nella quale è impegnata anche l’Italia di Meo Sacchetti. Gli azzurri se la dovranno vedere con la Repubblica Domenicana per tentare l’assalto ai padroni di casa che invece sfideranno il Porto Rico. Ricordiamo che gli incontri degli azzurri sono trasmessi in diretta tv su SkySport Uno e RaiSport e in diretta streaming su SkyGo e Raiplay. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale della sfida garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto. Per ...