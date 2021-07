Per i bimbi nati al Sud +50% rischio di morte nel primo anno di vita. E per curarsi si... emigra (Di giovedì 1 luglio 2021) Un bambino residente nel Mezzogiorno ha un rischio del 50% in più di morire nel primo anno di vita rispetto ad uno che nasce nelle regioni del Nord. Tanto che, solo nel 2018, se il Mezzogiorno avesse... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 1 luglio 2021) Un bambino residente nel Mezzogiorno ha undel 50% in più di morire neldirispetto ad uno che nasce nelle regioni del Nord. Tanto che, solo nel 2018, se il Mezzogiorno avesse...

Advertising

raffaellapaita : «Atleti con e senza disabilità saranno insieme. I Giochi sono il sogno per ogni atleta e poi la nascita della Bebe… - CarloCalenda : Sono rientrato a Roma sentendo, con Viola e ragazzi, la conferenza di Barbero sulla battaglia di Adrianopoli. A par… - GazzettaDelSud : Per i bimbi nati al Sud +50% rischio di morte nel primo anno di vita. E per curarsi si... emigra. #bambinialsud… - bimbi_mr : RT @AlvisiConci: Premetto che io non ho nulla su chi usa le auto blu, ma usarla con la scorta per andare a giocare a tennis, mi pare uno sp… - bimbi_mr : RT @meb: Per l’#assegnounico, lanciato da poche ore, sono già arrivate 15mila domande. Orgogliosi di quest’idea nata alla #Leopolda, che or… -