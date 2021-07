M5S | Scanzi ad Accordi&Disaccordi Nove | “A breve avremo un partito o una lista Conte | ma la colpa è tutta di Grillo”

(Di giovedì 1 luglio 2021) “ho la sensazione che da qui ai prossimi giorni, settimaneilo la, ma ladi”. Così Andrea, conduttore di ‘Accordi&Disaccordi’, insieme Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda sunell’ultima puntata di stagione rispetto allo scontro tra il fondatore e garante del Movimento cinque stelle Beppee il leader in pectore Giuseppe. “Siamo di fronte a uno spettacolo deprimente e il deprimente è ...

Advertising

Lucky61mass : RT @paolocristallo: Sottoscrivo l'invito di Orso Grigio (Luciano Scanzi) ai parlamentari del #M5S : sfanculate contemporaneamente #Draghi e… - libellula58 : RT @paolocristallo: Sottoscrivo l'invito di Orso Grigio (Luciano Scanzi) ai parlamentari del #M5S : sfanculate contemporaneamente #Draghi e… - linoboso : RT @paolocristallo: Sottoscrivo l'invito di Orso Grigio (Luciano Scanzi) ai parlamentari del #M5S : sfanculate contemporaneamente #Draghi e… - 1Socratico : RT @paolocristallo: Sottoscrivo l'invito di Orso Grigio (Luciano Scanzi) ai parlamentari del #M5S : sfanculate contemporaneamente #Draghi e… - Mirandola59 : RT @matteoc1951: Ho sentito Travaglio e Scanzi ad accordi e disaccordi su Grillo,Travaglio lo ha chiamato coglione,Scanzi ha detto che non… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Scanzi

Il Fatto Quotidiano

... condotto da Andreae Luca Sommi . Ospite della puntata del 30 giugno alle 21.25 il ...de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio che commenterà lo scontro in atto tra il leader in pectore del...Andreaha pubblicato il seguente post Facebook: 'Con i consueti modi apparentemente morbidi ma in ... se fa un (vero) passo indietro, ne esce forse da sconfitto ma permette aldi vivere (e al ...“Grillo autorizzi Conte a pubblicare gli scambi di email sullo Statuto così scopriremo che voleva non solo una diarchia, ma voleva addirittura un ruolo del garante con più poteri“. Così Marco Travagli ...Ultimo appuntamento di stagione sul Nove con il talk d’attualità ‘Accordi&Disaccordi’, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Ospite della puntata del 30 giugno alle 21.25 il professor Massimo Galli, ...