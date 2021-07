L’ora di una buona scuola (via Pnrr). Il commento di Paganetto (Di giovedì 1 luglio 2021) Il dato di partenza é noto. L’Italia é un Paese con un’assai bassa percentuale di laureati 28% contro il 44% della media Ocse ma anche con un tasso di abbandono del 3,8% nelle scuole secondarie di primo grado e una percentuale del 14,5% di coloro che non vanno oltre il livello secondario d’istruzione di primo grado. Quando l’obbiettivo europeo é quello del 10%. Senza contare l’ alto numero di Neet, giovani che né lavorano né studiano. In questa condizione é chiaro che il post pandemia non può essere il ritorno alla normalità del passato. Ecco perché, comunque si argomenti sui rapporti tra istruzione e sviluppo, il capitolo del Pnrr sulla scuola e ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 luglio 2021) Il dato di partenza é noto. L’Italia é un Paese con un’assai bassa percentuale di laureati 28% contro il 44% della media Ocse ma anche con un tasso di abbandono del 3,8% nelle scuole secondarie di primo grado e una percentuale del 14,5% di coloro che non vanno oltre il livello secondario d’istruzione di primo grado. Quando l’obbiettivo europeo é quello del 10%. Senza contare l’ alto numero di Neet, giovani che né lavorano né studiano. In questa condizione é chiaro che il post pandemia non può essere il ritorno alla normalità del passato. Ecco perché, comunque si argomenti sui rapporti tra istruzione e sviluppo, il capitolo delsullae ...

