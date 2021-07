L’open innovation è spaziale. Il progetto di Telespazio per l’Expo di Dubai (Di giovedì 1 luglio 2021) Coinvolgere i giovani nello Spazio e individuare progetti ad alta innovazione tecnologica. È questo l’obiettivo del #T-TeC, il “Telespazio technology contest”, l’iniziativa di open innovation della joint venture tra Leonardo e la francese Thales. Oggi è partita la terza edizione, la prima in assoluto a essere aperta a studenti e ricercatori di Università e dipartimenti di tutto il mondo, con l’obiettivo di culminare all’interno di Expo 2020 Dubai. LA STRATEGIA “Con il #T-TeC Telespazio e Leonardo hanno l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica nel settore spaziale tra le giovani generazioni, ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 luglio 2021) Coinvolgere i giovani nello Spazio e individuare progetti ad alta innovazione tecnologica. È questo l’obiettivo del #T-TeC, il “technology contest”, l’iniziativa di opendella joint venture tra Leonardo e la francese Thales. Oggi è partita la terza edizione, la prima in assoluto a essere aperta a studenti e ricercatori di Università e dipartimenti di tutto il mondo, con l’obiettivo di culminare all’interno di Expo 2020. LA STRATEGIA “Con il #T-TeCe Leonardo hanno l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica nel settoretra le giovani generazioni, ...

