Khaby Lame | da TikTok alla copertina di J Baldwin Il fenomeno del web torinese di origini senegalesi conquista il mondo con semplice gesto di mani

Milano, 1 luglio 2021. C'è un po' di Italia in "IN DA GHETTO", il nuovo singolo di J BALVIN da domani in tutti gli store digitali del mondo (https://jbalvin.lnk.to/InDaGetto). Il brano (di cui è disponibile qui https://youtu.be/Yr9cUaRjR34 un trailer ufficiale) nato in collaborazione con SKRILLEX, si aggiunge agli altri inediti che la superstar latina sta pubblicando settimanalmente…ma qui c'è qualcosa di più per il pubblico italiano. La copertina del singolo, infatti, vede protagonista l'influencer italiano più famoso al mondo: Khaby Lame.

