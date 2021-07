Juventus: Cherubini, "nessun segnale, Ronaldo resta con noi" (Di giovedì 1 luglio 2021) Il nuovo Football Director bianconero: "Siamo contentissimi che, quando avrà terminato il periodo di vacanza, si unirà alla squadra" Leggi su rainews (Di giovedì 1 luglio 2021) Il nuovo Football Director bianconero: "Siamo contentissimi che, quando avrà terminato il periodo di vacanza, si unirà alla squadra"

Advertising

juventusfc : ?? Cherubini: «Non c'è stato nessun segnale di trasferimento nè da parte di @Cristiano, nè da parte nostra. Siamo co… - juventusfc : ?? Agnelli: «Per quanto riguarda #Cherubini: è un punto di orgoglio della società. E' il primo manager ad alto livel… - juventusfc : ?? Agnelli: «Le competenze di #Arrivabene saranno integrate da quelle di Nedved e Cherubini. Il suo CV parla per lui… - MatteoAndreoni : Voi che sapete tutto, come sono andati #Arrivabene e #Cherubini in conferenza stampa. Cioè sono apparsi autorevoli,… - Silvia_Mio86 : RT @juventusfc: ?? Nedved: «@PauDybala_JR è in contatto costante con Cherubini. Si sta preparando per essere uno dei primi a tornare. Appena… -