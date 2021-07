In Gb stesso numero di decessi che in Italia, ma trenta volte in più i nuovi contagi. Stop tifosi inglesi sabato a Roma (Di giovedì 1 luglio 2021) L'Uefa blocca i biglietti e annulla quelli già venduti per la partita Inghilterra - Ucraina che si disputerà tra meno di 48 ore all'Olimpico della Capitale. Ma lo stadio di Wembley rimarrà la sede di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 luglio 2021) L'Uefa blocca i biglietti e annulla quelli già venduti per la partita Inghilterra - Ucraina che si disputerà tra meno di 48 ore all'Olimpico della Capitale. Ma lo stadio di Wembley rimarrà la sede di ...

Advertising

francescoseghez : Da inizio pandemia siamo (maggio 2021) a 735 mila occupati in meno. Nello stesso arco di tempo però il numero deg… - claudio8215 : @PAPER0GA Dicono che è vergognoso, controcla privacy etc. Tutt'altro. Protegge lo stesso militare da accuse o sospe… - felicettialess1 : @newsdasporto @CarloCalenda @EnricoMichetti @repubblica Aridanga! @CarloCalenda parla di bilancio Ossia differenza… - felicettialess1 : @minnascorcu @CarloCalenda @EnricoMichetti Bilancio arboreo. Bilancio Ossia uscite e entrate Scusa mi parte la comm… - RandallFlagg___ : @Lorenzxo2 @AhiMaria1 So che è inutile discutere con un #coglione #novax. Ma magari leggono anche persone normali.… -