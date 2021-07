FI | Cavallari | bene risparmi Camera a zone colpite da sisma

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “Le risorseate quest’anno dalladei Deputati sono state destinate alledalnel Centro Italia. Grazie a tutti i parlamentari che, su proposta di Forza Italia, hanno deciso di sostenere con nuovi fondi leche hanno subito ildisastroso”. Così, in una nota, il presidente della XII Commissione consiliare Ricostruzione della Regione Lazio, Enrico(Forza Italia). “Questi fondi si aggiungono ai 352 milioni di euro stanziati negli anni scorsi- aggiunge- La proposta del ...

