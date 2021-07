F1, Carlos Sainz: “Le condizioni potrebbero favorirci, curioso di provare le gomme morbide portate da Pirelli” (Di giovedì 1 luglio 2021) La possibilità di riprovarci. La Ferrari si presenta al via del GP d’Austria di F1 dopo che il primo appuntamento in Stiria, sul circuito di Spielberg, ha dato dei risultati assai contrastanti: male nelle qualifiche e bene sul passo gara. In sostanza la SF21 da macchina di prestazione mangia-gomme si è trasformata in monoposto troppo gentile sulle gomme. Da che cosa è dipeso ciò? Da una scelta d’assetto voluta per andare meglio in corsa, ma che probabilmente i tecnici non si aspettavano nel comportamento antitetico tra sabato e domenica. Appare chiaro, quindi, che la Rossa debba mettere insieme i pezzi del puzzle per arrivare a un bilanciamento della ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) La possibilità di riprovarci. La Ferrari si presenta al via del GP d’Austria di F1 dopo che il primo appuntamento in Stiria, sul circuito di Spielberg, ha dato dei risultati assai contrastanti: male nelle qualifiche e bene sul passo gara. In sostanza la SF21 da macchina di prestazione mangia-si è trasformata in monoposto troppo gentile sulle. Da che cosa è dipeso ciò? Da una scelta d’assetto voluta per andare meglio in corsa, ma che probabilmente i tecnici non si aspettavano nel comportamento antitetico tra sabato e domenica. Appare chiaro, quindi, che la Rossa debba mettere insieme i pezzi del puzzle per arrivare a un bilanciamento della ...

