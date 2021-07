Euro 2020, ecco lo stop della Uefa su Ucraina-Inghilterra: nulli i biglietti per i residenti nel Regno Unito (Di giovedì 1 luglio 2021) A 48 ore dal quarto di finale dell’Europeo tra Inghilterra e Ucraina allo stadio Olimpico di Roma, la Uefa ha deciso di bloccare, in via inderogabile, la vendita e la trasferibilità dei biglietti entro le 21 di oggi e ha disposto «l’annullamento dei tagliandi venduti ai residenti nel Regno Unito a partire dalle ore 00 del 28 giugno». La decisione dell’Uefa è stata presa su proposta del Dipartimento della Pubblica sicurezza per limitare i rischi collegati alla pandemia di Covid e al diffondersi della ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) A 48 ore dal quarto di finale dell’peo traallo stadio Olimpico di Roma, laha deciso di bloccare, in via inderogabile, la vendita e la trasferibilità deientro le 21 di oggi e ha disposto «l’annullamento dei tagliandi venduti ainela partire dalle ore 00 del 28 giugno». La decisione dell’è stata presa su proposta del DipartimentoPubblica sicurezza per limitare i rischi collegati alla pandemia di Covid e al diffondersi...

