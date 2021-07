Covid oggi Toscana, 53 contagi: bollettino 1 luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 53 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 1 luglio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 53 su 13.317 test di cui 6.452 tamponi molecolari e 6.865 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,40% (1,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.071.516. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 53 ida coronavirus in, 1, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 53 su 13.317 test di cui 6.452 tamponi molecolari e 6.865 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,40% (1,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.071.516. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

