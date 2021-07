Covid, Berlino attacca: 'Su finale Europei Uefa irresponsabile' (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, rispondendo a una domanda sulla finale degli Europei a Londra, attacca la Uefa. 'Ritengo il suo comportamento irresponsabile - ha detto in una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, rispondendo a una domanda sulladeglia Londra,la. 'Ritengo il suo comportamento- ha detto in una ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Berlino Covid, Berlino attacca: 'Su finale Europei Uefa irresponsabile' Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, rispondendo a una domanda sulla finale degli Europei a Londra, attacca la Uefa. 'Ritengo il suo comportamento irresponsabile - ha detto in una ...

Ore 10.55 - Nuovo record in Russia, oltre 23.000 casi e 672 morti La Russia ha confermato 23.543 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, un nuovo massimo dal 17 gennaio che porta il totale dei contagi a ...

