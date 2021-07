Coronavirus, giovedì 1 luglio: sono 72 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “Oggi su oltre 9mila tamponi nel Lazio (+2475) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 72 nuovi casi positivi (+21), 3 decessi (-4), i ricoverati sono 181 (-9). I guariti sono 109, le terapie intensive sono 47 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 07% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 46”, queste le parole dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato. Vaccini: superati 5,3 milioni di dosi somministrate. Oggi zero decessi nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “Oggi su oltre 9mila tamponi nel(+2475) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 72casi positivi (+21), 3 decessi (-4), i ricoverati181 (-9). I guariti109, le terapie intensive47 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 07% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma cittàa quota 46”, queste le parole dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato. Vaccini: superati 5,3 milioni di dosi somministrate. Oggi zero decessi nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e ...

